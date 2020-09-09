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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bella، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bella، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BEL

معلومات سعر BEL

ما هو BEL

الوثيقة البيضاء لـ BEL

الموقع الرسمي لـ BEL

اقتصاد توكن BEL

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التحليل الفني اليوم لـ Bella (BEL)

التحليل الفني اليوم لـ Bella (BEL)

توفر صفحة Bella تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BEL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bella أدناه.

تغير سعر Bella (BEL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10871---1.66%+5.14%+6.01%
اعرف المزيد عن سعر Bella

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bella

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bella عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 1
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 1شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.10894
0.10881
R2
0.10881
0.10873
R1
0.10873
0.10868
PP
0.1086
0.1086
S1
0.10852
0.10852
S2
0.10839
0.10847
S3
0.10831
0.10839

إشارات السوق الخاصة بـ Bella

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.49M
$13.85 M
$14.33 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bella

صافي التدفقسعر BELUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.20 M0.11
2026-08-16$0.00 M0.11
2026-08-15-$0.02 M0.11
2026-08-14-$0.02 M0.11
2026-08-13-$0.03 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Bella (BEL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bella المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBEL
$0.10871
$0.10871$0.10871
-1.05%
893.03K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BEL إلى USD

المبلغ

BEL
BEL
USD
USD

1 BEL = 0.10871 USD

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