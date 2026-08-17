التحليل الفني اليوم لـ Beam (BEAMX) توفر صفحة Beam تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BEAMX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Beam أدناه. التسجيل

تغير سعر Beam (BEAMX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.001321 -- -3.93% -13.55% -23.16%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Beam

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Beam عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 17 حيادي 6 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 6 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.001323 0.001322 R2 0.001322 0.001321 R1 0.001321 0.001321 PP 0.00132 0.00132 S1 0.001319 0.001319 S2 0.001318 0.001319 S3 0.001317 0.001318

إشارات السوق الخاصة بـ Beam صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.04M $1.04 M $0.99 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Beam صافي التدفق سعر BEAMXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 $0.00 M 0.00 2026-08-15 $0.08 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Beam (BEAMX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Beam المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BEAMX $0.001321 $0.001321 $0.001321 -0.97% 40.48M (USDT) تداول / USDC BEAMX $0.001319 $0.001319 $0.001319 -1.05% 40.67M (USDT) تداول