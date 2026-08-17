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المزيد عن BEAMX

معلومات سعر BEAMX

ما هو BEAMX

الوثيقة البيضاء لـ BEAMX

الموقع الرسمي لـ BEAMX

اقتصاد توكن BEAMX

توقعات سعر BEAMX

سجل BEAMX

دليل شراء BEAMX

محول عملة BEAMX إلى الفيات

عقود BEAMX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Beam (BEAMX)

التحليل الفني اليوم لـ Beam (BEAMX)

توفر صفحة Beam تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BEAMX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Beam أدناه.

تغير سعر Beam (BEAMX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001321---3.93%-13.55%-23.16%
اعرف المزيد عن سعر Beam

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Beam

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Beam عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 17
حيادي 6
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 6شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001323
0.001322
R2
0.001322
0.001321
R1
0.001321
0.001321
PP
0.00132
0.00132
S1
0.001319
0.001319
S2
0.001318
0.001319
S3
0.001317
0.001318

إشارات السوق الخاصة بـ Beam

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.04M
$1.04 M
$0.99 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Beam

صافي التدفقسعر BEAMXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.08 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Beam

تداول أسواق Beam (BEAMX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Beam المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBEAMX
$0.001321
$0.001321$0.001321
-0.97%
40.48M (USDT)
/USDCBEAMX
$0.001319
$0.001319$0.001319
-1.05%
40.67M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BEAMX إلى USD

المبلغ

BEAMX
BEAMX
USD
USD

1 BEAMX = 0.001321 USD

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