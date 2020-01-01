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المزيد عن BDX

معلومات سعر BDX

ما هو BDX

الوثيقة البيضاء لـ BDX

الموقع الرسمي لـ BDX

اقتصاد توكن BDX

توقعات سعر BDX

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التحليل الفني اليوم لـ Beldex (BDX)

التحليل الفني اليوم لـ Beldex (BDX)

توفر صفحة Beldex تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BDX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Beldex أدناه.

تغير سعر Beldex (BDX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0817---10.76%-4.27%+4.48%
اعرف المزيد عن سعر Beldex

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Beldex

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Beldex عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 6
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:حياديبيع 0حيادي 6شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0824
0.082
R2
0.082
0.0817
R1
0.0818
0.0816
PP
0.0814
0.0814
S1
0.0812
0.0811
S2
0.0808
0.081
S3
0.0806
0.0808

إشارات السوق الخاصة بـ Beldex

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.06M
$0.20 M
$0.26 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Beldex

صافي التدفقسعر BDXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Beldex

تداول أسواق Beldex (BDX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Beldex المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBDX
$0.0817
$0.0817$0.0817
+3.74%
13.28M (USDT)
/BTCBDX
$0.0000012848
$0.0000012848$0.0000012848
+3.17%
13.20M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BDX إلى USD

المبلغ

BDX
BDX
USD
USD

1 BDX = 0.0817 USD

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