التحليل الفني اليوم لـ FC Barcelona FT (BAR)
توفر صفحة FC Barcelona FT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FC Barcelona FT أدناه.
تغير سعر FC Barcelona FT (BAR)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.2633
|--
|-3.06%
|-9.68%
|-34.41%
تدفق رأس المال الخاص بـ FC Barcelona FT
صافي التدفقسعر BARUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.08 M
|0.26
|2026-08-16
|$0.08 M
|0.28
|2026-08-15
|$0.02 M
|0.26
|2026-08-14
|-$0.02 M
|0.26
|2026-08-13
|$0.02 M
|0.26
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.2633
$0.2633$0.2633
-7.24%
288.36K (USDT)
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