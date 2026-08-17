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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FC Barcelona FT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FC Barcelona FT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ FC Barcelona FT (BAR)

التحليل الفني اليوم لـ FC Barcelona FT (BAR)

توفر صفحة FC Barcelona FT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FC Barcelona FT أدناه.

تغير سعر FC Barcelona FT (BAR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2633---3.06%-9.68%-34.41%
اعرف المزيد عن سعر FC Barcelona FT

تدفق رأس المال الخاص بـ FC Barcelona FT

صافي التدفقسعر BARUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.08 M0.26
2026-08-16$0.08 M0.28
2026-08-15$0.02 M0.26
2026-08-14-$0.02 M0.26
2026-08-13$0.02 M0.26

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق FC Barcelona FT (BAR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FC Barcelona FT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAR
$0.2633
$0.2633$0.2633
-7.24%
288.36K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BAR إلى USD

المبلغ

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 0.2633 USD

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