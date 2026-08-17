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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AVA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AVA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ AVA (AVA)

التحليل الفني اليوم لـ AVA (AVA)

توفر صفحة AVA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AVA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AVA أدناه.

تغير سعر AVA (AVA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1755---12.30%+12.50%-25.26%
اعرف المزيد عن سعر AVA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AVA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AVA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1754
0.1753
R2
0.1753
0.1753
R1
0.1753
0.1753
PP
0.1752
0.1752
S1
0.1752
0.1752
S2
0.1751
0.1752
S3
0.1751
0.1751

إشارات السوق الخاصة بـ AVA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.28M
$6.16 M
$6.44 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ AVA

صافي التدفقسعر AVAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.18
2026-08-16-$0.02 M0.18
2026-08-15$0.05 M0.18
2026-08-14$0.01 M0.18
2026-08-13-$0.01 M0.18

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق AVA (AVA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AVA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAVA
$0.1754
$0.1754$0.1754
-1.01%
293.55K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AVA إلى USD

المبلغ

AVA
AVA
USD
USD

1 AVA = 0.1755 USD

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