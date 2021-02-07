التحليل الفني اليوم لـ BounceToken (AUCTION) توفر صفحة BounceToken تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AUCTION، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BounceToken أدناه. التسجيل

تغير سعر BounceToken (AUCTION) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $2.817 -- -6.17% -15.31% -40.02%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BounceToken

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BounceToken عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 14 حيادي 4 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 5 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 3 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 2.8126 2.8123 R2 2.8123 2.8119 R1 2.8116 2.8117 PP 2.8113 2.8113 S1 2.8106 2.8109 S2 2.8103 2.8107 S3 2.8096 2.8103

إشارات السوق الخاصة بـ BounceToken صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.48M $9.47 M $9.95 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BounceToken صافي التدفق سعر AUCTIONUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 2.83 2026-08-16 -$0.01 M 2.85 2026-08-15 -$0.01 M 2.86 2026-08-14 -$0.07 M 2.81 2026-08-13 $0.01 M 2.88 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق BounceToken (AUCTION) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BounceToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AUCTION $2.818 $2.818 $2.818 -1.05% 20.31K (USDT) تداول