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المزيد عن AUCTION

معلومات سعر AUCTION

ما هو AUCTION

الوثيقة البيضاء لـ AUCTION

الموقع الرسمي لـ AUCTION

اقتصاد توكن AUCTION

توقعات سعر AUCTION

سجل AUCTION

دليل شراء AUCTION

محول عملة AUCTION إلى الفيات

عقود AUCTION الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ BounceToken (AUCTION)

التحليل الفني اليوم لـ BounceToken (AUCTION)

توفر صفحة BounceToken تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AUCTION، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BounceToken أدناه.

تغير سعر BounceToken (AUCTION)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.817---6.17%-15.31%-40.02%
اعرف المزيد عن سعر BounceToken

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BounceToken

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BounceToken عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 4
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 1شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.8126
2.8123
R2
2.8123
2.8119
R1
2.8116
2.8117
PP
2.8113
2.8113
S1
2.8106
2.8109
S2
2.8103
2.8107
S3
2.8096
2.8103

إشارات السوق الخاصة بـ BounceToken

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.48M
$9.47 M
$9.95 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BounceToken

صافي التدفقسعر AUCTIONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M2.83
2026-08-16-$0.01 M2.85
2026-08-15-$0.01 M2.86
2026-08-14-$0.07 M2.81
2026-08-13$0.01 M2.88

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BounceToken (AUCTION) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BounceToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAUCTION
$2.818
$2.818$2.818
-1.05%
20.31K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AUCTION إلى USD

المبلغ

AUCTION
AUCTION
USD
USD

1 AUCTION = 2.817 USD

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