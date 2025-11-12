توكنوميكس ASML Holding NV (ASMLON)

توكنوميكس ASML Holding NV (ASMLON)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول ASML Holding NV (ASMLON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 18:25:48 (UTC+8)
USD

توكنوميكس ASML Holding NV (ASMLON) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ASML Holding NV (ASMLON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M
إجمالي العرض:
$ 1.49K
$ 1.49K$ 1.49K
العرض المتداول:
$ 1.49K
$ 1.49K$ 1.49K
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 2,167.2
$ 2,167.2$ 2,167.2
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465
السعر الحالي:
$ 1,034.48
$ 1,034.48$ 1,034.48

معلومات ASML Holding NV (ASMLON)

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

الموقع الرسمي:
https://app.ondo.finance/assets/asmlon
مستكشف الكتل:
https://etherscan.io/token/0xE51bA774ebF6392c45Bf1d9E6b334d07992460d3

توكنوميكس ASML Holding NV (ASMLON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس ASML Holding NV (ASMLON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن ASMLON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASMLON التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASMLON، استكشف السعر المباشر لتوكن ASMLON!

كيفية شراء ASMLON

هل أنت مهتم بإضافة ASML Holding NV (ASMLON) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ASMLON ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر ASML Holding NV (ASMLON)

يساعد تحليل تاريخ أسعار ASMLON المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر ASMLON

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ASMLON؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ASMLON الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

لماذا عليك اختيار MEXC؟

MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.

أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة
أسرع إدراج التوكن في CEXs
#1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة
أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7
شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم
حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط
mc_how_why_title
اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT: طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو!

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية