استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع ASML Holding NV نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 1,070.01 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد ASML Holding NV نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1,123.5105 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ASMLON هو $ 1,179.6860 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ASMLON هو $ 1,238.6703 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ASMLON في عام 2029 هو $ 1,300.6038 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ASMLON في عام 2030 هو $ 1,365.6340 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ASML Holding NV نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2,224.4739.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر ASML Holding NV نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3,623.4336.