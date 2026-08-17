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التحليل الفني اليوم لـ AS Monaco (ASM)

التحليل الفني اليوم لـ AS Monaco (ASM)

توفر صفحة AS Monaco تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AS Monaco أدناه.

تغير سعر AS Monaco (ASM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05922---6.72%-8.08%-23.72%
اعرف المزيد عن سعر AS Monaco

تدفق رأس المال الخاص بـ AS Monaco

صافي التدفقسعر ASMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.06
2026-08-16$0.00 M0.06
2026-08-15$0.01 M0.06
2026-08-14$0.00 M0.06
2026-08-13$0.01 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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قم بشراء أو بيع ASM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ASM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

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استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AS Monaco المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTASM
$0.05922
$0.05922$0.05922
-0.13%
923.46K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ASM إلى USD

المبلغ

ASM
ASM
USD
USD

1 ASM = 0.05922 USD

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