شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arkham، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arkham، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ARKM

معلومات سعر ARKM

ما هو ARKM

الوثيقة البيضاء لـ ARKM

الموقع الرسمي لـ ARKM

اقتصاد توكن ARKM

توقعات سعر ARKM

سجل ARKM

دليل شراء ARKM

محول عملة ARKM إلى الفيات

عقود ARKM الفورية

ARKM عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Arkham (ARKM)

التحليل الفني اليوم لـ Arkham (ARKM)

توفر صفحة Arkham تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ARKM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Arkham أدناه.

تغير سعر Arkham (ARKM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08953---9.57%-16.84%-25.94%
اعرف المزيد عن سعر Arkham

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Arkham

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Arkham عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 14
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 8حيادي 5شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 9شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0894
0.0893
R2
0.0893
0.0893
R1
0.0893
0.0893
PP
0.0892
0.0892
S1
0.0892
0.0892
S2
0.0891
0.0892
S3
0.0891
0.0891

إشارات السوق الخاصة بـ Arkham

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$3.94 M
$4.06 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.60 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Arkham

صافي التدفقسعر ARKMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.09
2026-08-16$0.01 M0.09
2026-08-15$0.10 M0.09
2026-08-14-$0.07 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Arkham

تداول أسواق Arkham (ARKM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Arkham المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARKM
$0.08951
$0.08951$0.08951
-1.87%
779.22K (USDT)
/USDCARKM
$0.08948
$0.08948$0.08948
-1.65%
607.30K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ARKM إلى USD

المبلغ

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0.08953 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.