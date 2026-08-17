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التحليل الفني اليوم لـ ARC (ARC)

التحليل الفني اليوم لـ ARC (ARC)

توفر صفحة ARC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ARC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ARC أدناه.

تغير سعر ARC (ARC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000515---10.44%-31.43%-61.66%
اعرف المزيد عن سعر ARC

تدفق رأس المال الخاص بـ ARC

صافي التدفقسعر ARCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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ARC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ARC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ARC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ARC (ARC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ARC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARC
$0.000515
$0.000515$0.000515
-1.34%
1.35M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ARC إلى USD

المبلغ

ARC
ARC
USD
USD

1 ARC = 0.000515 USD

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