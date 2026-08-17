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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول API3، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول API3، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن API3

معلومات سعر API3

ما هو API3

الوثيقة البيضاء لـ API3

الموقع الرسمي لـ API3

اقتصاد توكن API3

توقعات سعر API3

سجل API3

دليل شراء API3

محول عملة API3 إلى الفيات

عقود API3 الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ API3 (API3)

التحليل الفني اليوم لـ API3 (API3)

توفر صفحة API3 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ API3، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل API3 أدناه.

تغير سعر API3 (API3)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1925---1.13%-11.09%-42.82%
اعرف المزيد عن سعر API3

المؤشرات الفنية الخاصة بـ API3

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ API3 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 3
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1924
0.1923
R2
0.1923
0.1923
R1
0.1923
0.1923
PP
0.1922
0.1922
S1
0.1922
0.1922
S2
0.1921
0.1922
S3
0.1921
0.1921

إشارات السوق الخاصة بـ API3

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.55M
$21.21 M
$22.75 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ API3

صافي التدفقسعر API3USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.19
2026-08-16-$0.04 M0.19
2026-08-15$0.03 M0.19
2026-08-14$0.04 M0.19
2026-08-13-$0.01 M0.19

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن API3

تداول أسواق API3 (API3) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر API3 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAPI3
$0.1925
$0.1925$0.1925
+1.69%
295.30K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة API3 إلى USD

المبلغ

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 0.1925 USD

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