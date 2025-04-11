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AP3X السعر(AP3X)

USD

مخطط أسعار AP3X (AP3X) المباشر

$0.1983
$0.1983$0.1983
-0.20%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AP3X

السعر الحالي لـ AP3X (AP3X) اليوم هو 0.1983 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من AP3X إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق AP3X:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.68K USD
- تغير سعر AP3X خلال اليوم هو -0.20%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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AP3X أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار AP3X لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000397-0.20%
30 يوم$ -0.0097-4.67%
60 يوم$ +0.0983+98.30%
90 يوم$ +0.0983+98.30%
تغير سعر AP3X اليوم

سجل اليوم AP3X تغيرًا $ -0.000397 (-0.20%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AP3X لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0097 (-4.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AP3X لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AP3X تغييرًا في $ +0.0983 (+98.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AP3X لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0983 (+98.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AP3X معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار AP3X: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.1958
$ 0.1958$ 0.1958

$ 0.1992
$ 0.1992$ 0.1992

$ 0.2296
$ 0.2296$ 0.2296

0.00%

-0.20%

-2.89%

AP3X معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.68K
$ 1.68K$ 1.68K

0.00
0.00 0.00

ما هو AP3X ( AP3X )

APEX هو التوكن الأصلي لنظام Apex Fusion البيئي، والذي تم سكه حصريًا على شبكة Prime. وهو يدعم المعاملات والتخزين والحوكمة عبر شبكات البلوكتشين المترابطة. تتم إدارة العرض ومعدل التضخم بواسطة محققي Prime ونظام حوكمة لامركزي. أصغر وحدة في APEX هي DFM. عند الربط بين السلاسل القائمة على Cardano والسلاسل القائمة على EVM، يتم تقريب مبالغ التوكن إلى الأسفل، مع تضمين الفرق في رسوم الربط. تضمن APEX نقل القيمة بسلاسة عبر النظام البيئي مع دعم الأمان والسيولة وعمليات الشبكة.

متوفر AP3X على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AP3X الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AP3Xلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء AP3X سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر AP3X

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل AP3X، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AP3X؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAP3X.

سجل أسعار AP3X

يوفر تتبع مسار سعر AP3X معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AP3X. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار AP3X.

كيفية شراء AP3X ( AP3X )

هل تبحث عن كيفية شراء AP3X؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء AP3X على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AP3X إلى العملات المحلية

1 AP3X إلى VND
5,084.6103
1 AP3X إلى AUD
A$0.313314
1 AP3X إلى GBP
0.150708
1 AP3X إلى EUR
0.174504
1 AP3X إلى USD
$0.1983
1 AP3X إلى MYR
RM0.876486
1 AP3X إلى TRY
7.537383
1 AP3X إلى JPY
¥28.41639
1 AP3X إلى RUB
16.805925
1 AP3X إلى INR
17.045868
1 AP3X إلى IDR
Rp3,304.998678
1 AP3X إلى KRW
283.285431
1 AP3X إلى PHP
11.338794
1 AP3X إلى EGP
￡E.10.164858
1 AP3X إلى BRL
R$1.162038
1 AP3X إلى CAD
C$0.273654
1 AP3X إلى BDT
24.043875
1 AP3X إلى NGN
315.261306
1 AP3X إلى UAH
8.191773
1 AP3X إلى VES
Bs14.0793
1 AP3X إلى PKR
Rs55.482357
1 AP3X إلى KZT
102.267276
1 AP3X إلى THB
฿6.641067
1 AP3X إلى TWD
NT$6.418971
1 AP3X إلى AED
د.إ0.727761
1 AP3X إلى CHF
Fr0.160623
1 AP3X إلى HKD
HK$1.536825
1 AP3X إلى MAD
.د.م1.840224
1 AP3X إلى MXN
$4.023507

AP3X المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AP3X، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AP3X الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

AP3X
USD

1 AP3X = 0.1983 USD

تداول

USDTAP3X
$0.1983
$0.1983$0.1983
-0.46%

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