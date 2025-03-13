AP3X

APEX هو التوكن الأصلي لنظام Apex Fusion البيئي، والذي تم سكه حصريًا على شبكة Prime. وهو يدعم المعاملات والتخزين والحوكمة عبر شبكات البلوكتشين المترابطة. تتم إدارة العرض ومعدل التضخم بواسطة محققي Prime ونظام حوكمة لامركزي. أصغر وحدة في APEX هي DFM. عند الربط بين السلاسل القائمة على Cardano والسلاسل القائمة على EVM، يتم تقريب مبالغ التوكن إلى الأسفل، مع تضمين الفرق في رسوم الربط. تضمن APEX نقل القيمة بسلاسة عبر النظام البيئي مع دعم الأمان والسيولة وعمليات الشبكة.

اسم العملة المشفرةAP3X

التصنيفNo.4701

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض3,000,000,000

إجمالي العرض3,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.25266104433191,2025-04-21

أدنى سعر0.1724587904830853,2025-03-13

البلوكتشين العامAP3X

مقدمةAPEX هو التوكن الأصلي لنظام Apex Fusion البيئي، والذي تم سكه حصريًا على شبكة Prime. وهو يدعم المعاملات والتخزين والحوكمة عبر شبكات البلوكتشين المترابطة. تتم إدارة العرض ومعدل التضخم بواسطة محققي Prime ونظام حوكمة لامركزي. أصغر وحدة في APEX هي DFM. عند الربط بين السلاسل القائمة على Cardano والسلاسل القائمة على EVM، يتم تقريب مبالغ التوكن إلى الأسفل، مع تضمين الفرق في رسوم الربط. تضمن APEX نقل القيمة بسلاسة عبر النظام البيئي مع دعم الأمان والسيولة وعمليات الشبكة.

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