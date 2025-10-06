سعر Ark of Panda المباشر اليوم هو 0.0544 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AOP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AOP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Ark of Panda المباشر اليوم هو 0.0544 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AOP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AOP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Ark of Panda

Ark of Panda السعر(AOP)

السعر المباشر لـ 1 AOP إلى USD:

$0.05439
$0.05439$0.05439
-0.32%1D
USD
مخطط أسعار Ark of Panda (AOP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:00 (UTC+8)

معلومات سعر Ark of Panda (AOP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05366
$ 0.05366$ 0.05366
24 ساعة منخفض
$ 0.05595
$ 0.05595$ 0.05595
24 ساعة مرتفع

$ 0.05366
$ 0.05366$ 0.05366

$ 0.05595
$ 0.05595$ 0.05595

$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016$ 0.0876270047781016

$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903

-0.17%

-0.32%

+3.06%

+3.06%

سعر Ark of Panda (AOP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0544. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AOP بين أدنى سعر $ 0.05366 وأعلى سعر $ 0.05595، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAOP على الإطلاق هو $ 0.0876270047781016، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03443426501172903.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AOP -0.17% على مدار الساعة الماضية، -0.32% على مدار 24 ساعة، و +3.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ark of Panda (AOP)

No.952

$ 16.32M
$ 16.32M$ 16.32M

$ 58.57K
$ 58.57K$ 58.57K

$ 108.80M
$ 108.80M$ 108.80M

300.00M
300.00M 300.00M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

15.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ark of Panda هي $ 16.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.57K. العرض المتداول لـ AOP يبلغ 300.00M، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 108.80M.

سجل سعر Ark of Panda (AOP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ark of Panda لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001746-0.32%
30 يوم$ -0.00886-14.01%
60 يوم$ +0.0294+117.60%
90 يوم$ +0.0294+117.60%
تغير سعر Ark of Panda اليوم

سجل اليوم AOP تغيرًا $ -0.0001746 (-0.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ark of Panda لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00886 (-14.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ark of Panda لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AOP تغييرًا في $ +0.0294 (+117.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ark of Panda لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0294 (+117.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ark of Panda (AOP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ark of Panda.

ما هو Ark of Panda ( AOP )

نظام Ark of Panda هو نظام بيئي قائم على سلسلة BNB يربط بين Web2 وWeb3 مع UGC المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأصول الرقمية التعاونية.

متوفر Ark of Panda على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ark of Panda الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AOPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Ark of Panda على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ark of Panda سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Ark of Panda (USD)

كم ستكون قيمة Ark of Panda (AOP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ark of Panda (AOP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ark of Panda.

تحقق الآن من توقعات سعر Ark of Panda!

توكنوميكس Ark of Panda (AOP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ark of Panda (AOP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AOP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Ark of Panda ( AOP )

هل تبحث عن كيفية شراء Ark of Panda؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ark of Panda على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AOP إلى العملات المحلية

1 Ark of Panda (AOP) إلى VND
1,431.536
1 Ark of Panda (AOP) إلى AUD
A$0.082144
1 Ark of Panda (AOP) إلى GBP
0.0408
1 Ark of Panda (AOP) إلى EUR
0.04624
1 Ark of Panda (AOP) إلى USD
$0.0544
1 Ark of Panda (AOP) إلى MYR
RM0.227936
1 Ark of Panda (AOP) إلى TRY
2.28208
1 Ark of Panda (AOP) إلى JPY
¥8.2688
1 Ark of Panda (AOP) إلى ARS
ARS$80.1176
1 Ark of Panda (AOP) إلى RUB
4.310656
1 Ark of Panda (AOP) إلى INR
4.802432
1 Ark of Panda (AOP) إلى IDR
Rp906.666304
1 Ark of Panda (AOP) إلى PHP
3.196
1 Ark of Panda (AOP) إلى EGP
￡E.2.578016
1 Ark of Panda (AOP) إلى BRL
R$0.29104
1 Ark of Panda (AOP) إلى CAD
C$0.075616
1 Ark of Panda (AOP) إلى BDT
6.659648
1 Ark of Panda (AOP) إلى NGN
79.18464
1 Ark of Panda (AOP) إلى COP
$210.0384
1 Ark of Panda (AOP) إلى ZAR
R.0.93296
1 Ark of Panda (AOP) إلى UAH
2.290784
1 Ark of Panda (AOP) إلى TZS
T.Sh.133.98992
1 Ark of Panda (AOP) إلى VES
Bs11.8048
1 Ark of Panda (AOP) إلى CLP
$51.1904
1 Ark of Panda (AOP) إلى PKR
Rs15.423488
1 Ark of Panda (AOP) إلى KZT
29.028384
1 Ark of Panda (AOP) إلى THB
฿1.75984
1 Ark of Panda (AOP) إلى TWD
NT$1.663552
1 Ark of Panda (AOP) إلى AED
د.إ0.199648
1 Ark of Panda (AOP) إلى CHF
Fr0.042976
1 Ark of Panda (AOP) إلى HKD
HK$0.422688
1 Ark of Panda (AOP) إلى AMD
֏20.842816
1 Ark of Panda (AOP) إلى MAD
.د.م0.502112
1 Ark of Panda (AOP) إلى MXN
$1.003136
1 Ark of Panda (AOP) إلى SAR
ريال0.204
1 Ark of Panda (AOP) إلى ETB
Br8.250848
1 Ark of Panda (AOP) إلى KES
KSh7.027936
1 Ark of Panda (AOP) إلى JOD
د.أ0.0385696
1 Ark of Panda (AOP) إلى PLN
0.197472
1 Ark of Panda (AOP) إلى RON
лв0.237728
1 Ark of Panda (AOP) إلى SEK
kr0.510816
1 Ark of Panda (AOP) إلى BGN
лв0.091392
1 Ark of Panda (AOP) إلى HUF
Ft18.1696
1 Ark of Panda (AOP) إلى CZK
1.13696
1 Ark of Panda (AOP) إلى KWD
د.ك0.0166464
1 Ark of Panda (AOP) إلى ILS
0.1768
1 Ark of Panda (AOP) إلى BOB
Bs0.375904
1 Ark of Panda (AOP) إلى AZN
0.09248
1 Ark of Panda (AOP) إلى TJS
SM0.502656
1 Ark of Panda (AOP) إلى GEL
0.147968
1 Ark of Panda (AOP) إلى AOA
Kz49.589408
1 Ark of Panda (AOP) إلى BHD
.د.ب0.0204544
1 Ark of Panda (AOP) إلى BMD
$0.0544
1 Ark of Panda (AOP) إلى DKK
kr0.349248
1 Ark of Panda (AOP) إلى HNL
L1.432896
1 Ark of Panda (AOP) إلى MUR
2.475744
1 Ark of Panda (AOP) إلى NAD
$0.939488
1 Ark of Panda (AOP) إلى NOK
kr0.543456
1 Ark of Panda (AOP) إلى NZD
$0.093568
1 Ark of Panda (AOP) إلى PAB
B/.0.0544
1 Ark of Panda (AOP) إلى PGK
K0.229024
1 Ark of Panda (AOP) إلى QAR
ر.ق0.198016
1 Ark of Panda (AOP) إلى RSD
дин.5.481344
1 Ark of Panda (AOP) إلى UZS
soʻm655.421536
1 Ark of Panda (AOP) إلى ALL
L4.519008
1 Ark of Panda (AOP) إلى ANG
ƒ0.097376
1 Ark of Panda (AOP) إلى AWG
ƒ0.09792
1 Ark of Panda (AOP) إلى BBD
$0.1088
1 Ark of Panda (AOP) إلى BAM
KM0.090848
1 Ark of Panda (AOP) إلى BIF
Fr160.4256
1 Ark of Panda (AOP) إلى BND
$0.070176
1 Ark of Panda (AOP) إلى BSD
$0.0544
1 Ark of Panda (AOP) إلى JMD
$8.730112
1 Ark of Panda (AOP) إلى KHR
219.3544
1 Ark of Panda (AOP) إلى KMF
Fr22.9024
1 Ark of Panda (AOP) إلى LAK
1,182.608672
1 Ark of Panda (AOP) إلى LKR
රු16.569696
1 Ark of Panda (AOP) إلى MDL
L0.9248
1 Ark of Panda (AOP) إلى MGA
Ar242.856832
1 Ark of Panda (AOP) إلى MOP
P0.435744
1 Ark of Panda (AOP) إلى MVR
0.83232
1 Ark of Panda (AOP) إلى MWK
MK94.444384
1 Ark of Panda (AOP) إلى MZN
MT3.47616
1 Ark of Panda (AOP) إلى NPR
रु7.68672
1 Ark of Panda (AOP) إلى PYG
385.8048
1 Ark of Panda (AOP) إلى RWF
Fr79.0432
1 Ark of Panda (AOP) إلى SBD
$0.447168
1 Ark of Panda (AOP) إلى SCR
0.778464
1 Ark of Panda (AOP) إلى SRD
$2.150976
1 Ark of Panda (AOP) إلى SVC
$0.476
1 Ark of Panda (AOP) إلى SZL
L0.939488
1 Ark of Panda (AOP) إلى TMT
m0.1904
1 Ark of Panda (AOP) إلى TND
د.ت0.1597184
1 Ark of Panda (AOP) إلى TTD
$0.369376
1 Ark of Panda (AOP) إلى UGX
Sh189.5296
1 Ark of Panda (AOP) إلى XAF
Fr30.6816
1 Ark of Panda (AOP) إلى XCD
$0.14688
1 Ark of Panda (AOP) إلى XOF
Fr30.6816
1 Ark of Panda (AOP) إلى XPF
Fr5.5488
1 Ark of Panda (AOP) إلى BWP
P0.774112
1 Ark of Panda (AOP) إلى BZD
$0.109344
1 Ark of Panda (AOP) إلى CVE
$5.150048
1 Ark of Panda (AOP) إلى DJF
Fr9.6832
1 Ark of Panda (AOP) إلى DOP
$3.484864
1 Ark of Panda (AOP) إلى DZD
د.ج7.06656
1 Ark of Panda (AOP) إلى FJD
$0.1224
1 Ark of Panda (AOP) إلى GNF
Fr473.008
1 Ark of Panda (AOP) إلى GTQ
Q0.416704
1 Ark of Panda (AOP) إلى GYD
$11.392448
1 Ark of Panda (AOP) إلى ISK
kr6.6912

Ark of Panda المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ark of Panda، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ark of Panda الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ark of Panda

كم يساوي Ark of Panda (AOP) اليوم؟
سعر AOP المباشر في USD هو USD 0.0544، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AOP إلى USD الحالي؟
سعر AOP إلى USD الحالي هو $ 0.0544. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ark of Panda ؟
القيمة السوقية لعملة AOP هي $ 16.32M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AOP؟
العرض المتداول لتوكن AOP هو 300.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AOP؟
حقق AOP سعرًا قياسيًا قدره 0.0876270047781016 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AOP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.03443426501172903 AOP.
ما هو حجم تداول AOP؟
حجم تداول AOP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.57K USD.
هل سترتفع AOP هذا العام؟
قد يرتفع AOP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AOP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:00 (UTC+8)

تحديثات Ark of Panda (AOP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة AOP إلى USD

المبلغ

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0.0544 USD

تداول AOP

/USDTAOP
$0.05439
$0.05439$0.05439
-0.38%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

