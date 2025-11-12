توكنوميكس Ark of Panda (AOP)

توكنوميكس Ark of Panda (AOP)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ark of Panda (AOP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 18:08:12 (UTC+8)
USD

توكنوميكس Ark of Panda (AOP) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ark of Panda (AOP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 12.14M
$ 12.14M$ 12.14M
إجمالي العرض:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
العرض المتداول:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 80.90M
$ 80.90M$ 80.90M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.09233
$ 0.09233$ 0.09233
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903
السعر الحالي:
$ 0.04045
$ 0.04045$ 0.04045

معلومات Ark of Panda (AOP)

نظام Ark of Panda هو نظام بيئي قائم على سلسلة BNB يربط بين Web2 وWeb3 مع UGC المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأصول الرقمية التعاونية.

الموقع الرسمي:
https://arkofpanda.com/
الوثيقة البيضاء:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
مستكشف الكتل:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

توكنوميكس Ark of Panda (AOP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Ark of Panda (AOP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن AOP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AOP التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AOP، استكشف السعر المباشر لتوكن AOP!

تاريخ سعر Ark of Panda (AOP)

يساعد تحليل تاريخ أسعار AOP المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر AOP

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AOP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AOP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

