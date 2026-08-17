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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Amp، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Amp، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AMP

معلومات سعر AMP

ما هو AMP

الوثيقة البيضاء لـ AMP

الموقع الرسمي لـ AMP

اقتصاد توكن AMP

توقعات سعر AMP

سجل AMP

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التحليل الفني اليوم لـ Amp (AMP)

التحليل الفني اليوم لـ Amp (AMP)

توفر صفحة Amp تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AMP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Amp أدناه.

تغير سعر Amp (AMP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003765---3.09%-10.23%-55.24%
اعرف المزيد عن سعر Amp

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Amp

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Amp عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 0
حيادي 6
شراء 20
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 0حيادي 4شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000376
0.000375
R2
0.000375
0.000375
R1
0.000375
0.000375
PP
0.000374
0.000374
S1
0.000374
0.000374
S2
0.000373
0.000374
S3
0.000373
0.000373

إشارات السوق الخاصة بـ Amp

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$0.34 M
$0.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Amp

صافي التدفقسعر AMPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.09 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.06 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Amp (AMP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Amp المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAMP
$0.0003763
$0.0003763$0.0003763
-0.65%
153.57M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AMP إلى USD

المبلغ

AMP
AMP
USD
USD

1 AMP = 0.0003765 USD

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