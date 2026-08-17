التحليل الفني اليوم لـ Amp (AMP) توفر صفحة Amp تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AMP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Amp أدناه. التسجيل

تغير سعر Amp (AMP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0003765 -- -3.09% -10.23% -55.24%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Amp

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Amp عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 0 حيادي 6 شراء 20 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 2 شراء 12 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 0 حيادي 4 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.000376 0.000375 R2 0.000375 0.000375 R1 0.000375 0.000375 PP 0.000374 0.000374 S1 0.000374 0.000374 S2 0.000373 0.000374 S3 0.000373 0.000373

إشارات السوق الخاصة بـ Amp صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.04M $0.34 M $0.38 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.04 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Amp صافي التدفق سعر AMPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 -$0.09 M 0.00 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.06 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Amp (AMP) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Amp المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AMP $0.0003763 $0.0003763 $0.0003763 -0.65% 153.57M (USDT) تداول