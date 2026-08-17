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المزيد عن ALI

معلومات سعر ALI

ما هو ALI

الوثيقة البيضاء لـ ALI

الموقع الرسمي لـ ALI

اقتصاد توكن ALI

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سجل ALI

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التحليل الفني اليوم لـ ALI (ALI)

التحليل الفني اليوم لـ ALI (ALI)

توفر صفحة ALI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ALI أدناه.

تغير سعر ALI (ALI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001068--+1.13%-9.80%-30.20%
اعرف المزيد عن سعر ALI

تدفق رأس المال الخاص بـ ALI

صافي التدفقسعر ALIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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ALI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ALI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ALI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ALI (ALI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ALI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALI
$0.001068
$0.001068$0.001068
+2.10%
5.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ALI إلى USD

المبلغ

ALI
ALI
USD
USD

1 ALI = 0.001068 USD

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