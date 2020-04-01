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المزيد عن ALEPH

معلومات سعر ALEPH

ما هو ALEPH

الوثيقة البيضاء لـ ALEPH

الموقع الرسمي لـ ALEPH

اقتصاد توكن ALEPH

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التحليل الفني اليوم لـ Alephim (ALEPH)

التحليل الفني اليوم لـ Alephim (ALEPH)

توفر صفحة Alephim تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALEPH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alephim أدناه.

تغير سعر Alephim (ALEPH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.009694---2.43%-8.81%-39.68%
اعرف المزيد عن سعر Alephim

تدفق رأس المال الخاص بـ Alephim

صافي التدفقسعر ALEPHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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ALEPH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ALEPH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ALEPH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Alephim (ALEPH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alephim المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALEPH
$0.009692
$0.009692$0.009692
+3.59%
5.97M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ALEPH إلى USD

المبلغ

ALEPH
ALEPH
USD
USD

1 ALEPH = 0.009694 USD

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