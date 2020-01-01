التحليل الفني اليوم لـ Artificial Inu (AIINU) توفر صفحة Artificial Inu تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIINU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Artificial Inu أدناه. التسجيل

تغير سعر Artificial Inu (AIINU) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.006531 -- -9.80% +63.27% +63.27%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Artificial Inu

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Artificial Inu عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 1 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.006609 0.006608 R2 0.006608 0.006607 R1 0.006607 0.006607 PP 0.006606 0.006606 S1 0.006605 0.006605 S2 0.006604 0.006605 S3 0.006603 0.006604

إشارات السوق الخاصة بـ Artificial Inu صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.31 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Artificial Inu صافي التدفق سعر AIINUUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Artificial Inu (AIINU) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Artificial Inu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 AIINU $0.006481 $0.006481 $0.006481 -22.67% 7.19M (USDT) تداول / USDT AIINU $0.006533 $0.006533 $0.006533 -22.31% 9.40M (USDT) تداول