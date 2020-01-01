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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Artificial Inu، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Artificial Inu، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AIINU

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التحليل الفني اليوم لـ Artificial Inu (AIINU)

التحليل الفني اليوم لـ Artificial Inu (AIINU)

توفر صفحة Artificial Inu تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AIINU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Artificial Inu أدناه.

تغير سعر Artificial Inu (AIINU)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006531---9.80%+63.27%+63.27%
اعرف المزيد عن سعر Artificial Inu

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Artificial Inu

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Artificial Inu عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 1
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.006609
0.006608
R2
0.006608
0.006607
R1
0.006607
0.006607
PP
0.006606
0.006606
S1
0.006605
0.006605
S2
0.006604
0.006605
S3
0.006603
0.006604

إشارات السوق الخاصة بـ Artificial Inu

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.31 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Artificial Inu

صافي التدفقسعر AIINUUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Artificial Inu

تداول أسواق Artificial Inu (AIINU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Artificial Inu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1AIINU
$0.006481
$0.006481$0.006481
-22.67%
7.19M (USDT)
/USDTAIINU
$0.006533
$0.006533$0.006533
-22.31%
9.40M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AIINU إلى USD

المبلغ

AIINU
AIINU
USD
USD

1 AIINU = 0.006531 USD

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