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المزيد عن AEVO

معلومات سعر AEVO

ما هو AEVO

الوثيقة البيضاء لـ AEVO

الموقع الرسمي لـ AEVO

اقتصاد توكن AEVO

توقعات سعر AEVO

سجل AEVO

دليل شراء AEVO

محول عملة AEVO إلى الفيات

عقود AEVO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Aevo (AEVO)

التحليل الفني اليوم لـ Aevo (AEVO)

توفر صفحة Aevo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AEVO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aevo أدناه.

تغير سعر Aevo (AEVO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02---4.27%+8.45%-23.96%
اعرف المزيد عن سعر Aevo

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aevo

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aevo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 4
حيادي 10
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 6شراء 5
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01999
0.01999
R2
0.01999
0.01998
R1
0.01998
0.01998
PP
0.01998
0.01998
S1
0.01997
0.01997
S2
0.01997
0.01997
S3
0.01996
0.01997

إشارات السوق الخاصة بـ Aevo

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.51M
$7.14 M
$7.65 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aevo

صافي التدفقسعر AEVOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.02
2026-08-16$0.03 M0.02
2026-08-15$0.03 M0.02
2026-08-14-$0.05 M0.02
2026-08-13$0.14 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Aevo (AEVO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aevo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAEVO
$0.02
$0.02$0.02
+0.10%
2.94M (USDT)
/USDCAEVO
$0.01999
$0.01999$0.01999
+0.05%
2.77M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AEVO إلى USD

المبلغ

AEVO
AEVO
USD
USD

1 AEVO = 0.02 USD

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