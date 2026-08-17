التحليل الفني اليوم لـ Fusionist (ACE) توفر صفحة Fusionist تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Fusionist أدناه. التسجيل

تغير سعر Fusionist (ACE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.14996 -- +25.41% +123.05% +23.32%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Fusionist

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Fusionist عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 2 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.14904 0.14897 R2 0.14897 0.1489 R1 0.14886 0.14886 PP 0.14879 0.14879 S1 0.14868 0.14872 S2 0.14861 0.14868 S3 0.1485 0.14861

إشارات السوق الخاصة بـ Fusionist صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.45M $2.00 M $2.45 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 1.24M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $69.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $68.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.63M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $103.94 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $103.30 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Fusionist صافي التدفق سعر ACEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.17 M 0.16 2026-08-16 -$0.84 M 0.14 2026-08-15 -$1.43 M 0.18 2026-08-14 -$0.11 M 0.28 2026-08-13 $0.02 M 0.12 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Fusionist (ACE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fusionist المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ACE $0.14996 $0.14996 $0.14996 +7.45% 2.34M (USDT) تداول