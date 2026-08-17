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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Fusionist، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Fusionist، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو ACE

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اقتصاد توكن ACE

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التحليل الفني اليوم لـ Fusionist (ACE)

التحليل الفني اليوم لـ Fusionist (ACE)

توفر صفحة Fusionist تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Fusionist أدناه.

تغير سعر Fusionist (ACE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.14996--+25.41%+123.05%+23.32%
اعرف المزيد عن سعر Fusionist

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Fusionist

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Fusionist عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 2
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.14904
0.14897
R2
0.14897
0.1489
R1
0.14886
0.14886
PP
0.14879
0.14879
S1
0.14868
0.14872
S2
0.14861
0.14868
S3
0.1485
0.14861

إشارات السوق الخاصة بـ Fusionist

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.45M
$2.00 M
$2.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
1.24M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$69.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$68.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.63M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$103.94 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$103.30 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Fusionist

صافي التدفقسعر ACEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.17 M0.16
2026-08-16-$0.84 M0.14
2026-08-15-$1.43 M0.18
2026-08-14-$0.11 M0.28
2026-08-13$0.02 M0.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Fusionist (ACE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fusionist المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACE
$0.14996
$0.14996$0.14996
+7.45%
2.34M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ACE إلى USD

المبلغ

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0.14996 USD

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