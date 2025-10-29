استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Apple نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 268.94 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Apple نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 282.387 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AAPLON هو $ 296.5063 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AAPLON هو $ 311.3316 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AAPLON في عام 2029 هو $ 326.8982 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AAPLON في عام 2030 هو $ 343.2431 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Apple نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 559.1069.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Apple نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 910.7262.