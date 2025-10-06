معلومات سعر Arena-Z (A2Z) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.003328 $ 0.003328 $ 0.003328 24 ساعة منخفض $ 0.003913 $ 0.003913 $ 0.003913 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.003328$ 0.003328 $ 0.003328 24 ساعة مرتفع $ 0.003913$ 0.003913 $ 0.003913 عالية طوال الوقت $ 0.011334315479668481$ 0.011334315479668481 $ 0.011334315479668481 أدنى سعر $ 0.001493343055757559$ 0.001493343055757559 $ 0.001493343055757559 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.67% تغير السعر (7 أيام) -0.67%

سعر Arena-Z (A2Z) في الوقت الحقيقي هو $ 0.003855. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول A2Z بين أدنى سعر $ 0.003328 وأعلى سعر $ 0.003913، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـA2Z على الإطلاق هو $ 0.011334315479668481، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.001493343055757559.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير A2Z +0.75% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و -0.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Arena-Z (A2Z)

التصنيف No.735 القيمة السوقية $ 27.76M$ 27.76M $ 27.76M الحجم (24 ساعة) $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.55M$ 38.55M $ 38.55M إمداد دورة التداول 7.20B 7.20B 7.20B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 9,152,513,718.98499 9,152,513,718.98499 9,152,513,718.98499 معدل التداول 71.99% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Arena-Z هي $ 27.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.44K. العرض المتداول لـ A2Z يبلغ 7.20B، مع إجمالي عرض 9152513718.98499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.55M.