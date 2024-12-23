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سعر 47th POTUS (TRUMP47) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.90K . يتم تحديث سعر TRUMP47 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 47th POTUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.93 - تغيير سعر 47th POTUS خلال اليوم هو +1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر 47th POTUS (TRUMP47) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.86% 30 يوم $ 0 -20.98% 60 يوم $ 0 -93.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 47th POTUS (TRUMP47)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 47th POTUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00824892$ 0.00824892 $ 0.00824892 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) +1.86% تغير السعر (7 أيام) -34.73%

معلومات سوق 47th POTUS (TRUMP47)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: