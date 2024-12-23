سعر 47th POTUS (TRUMP47)
سعر 47th POTUS (TRUMP47) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.90K. يتم تحديث سعر TRUMP47 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 47th POTUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.93
- تغيير سعر 47th POTUS خلال اليوم هو +1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 47th POTUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.86%
|30 يوم
|$ 0
|-20.98%
|60 يوم
|$ 0
|-93.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 47th POTUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
+1.86%
-34.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.
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