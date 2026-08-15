x402 Singularity Layer 今日價格

x402 Singularity Layer (SGL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.46%。目前 SGL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SGL。

x402 Singularity Layer 目前市值在 $ 177,571 排名第 #-，流通供應量為 998.94M SGL。過去 24 小時內，SGL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SGL 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 -22.46%。過去一天，總交易量達到 $ 5.83K。

x402 Singularity Layer（SGL）市場資訊

市值 $ 177.57K$ 177.57K $ 177.57K 成交量（24H） $ 5.83K$ 5.83K $ 5.83K 完全稀釋市值 $ 177.57K$ 177.57K $ 177.57K 流通量 998.94M 998.94M 998.94M 總供應量 998,941,497.2432594 998,941,497.2432594 998,941,497.2432594

x402 Singularity Layer 的目前市值為 $ 177.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.83K。SGL 的流通量為 998.94M，總供應量是 998941497.2432594，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 177.57K。