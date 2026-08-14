QAIT 今日價格

QAIT (QAIT) 今日實時價格為 NT$ 0.003267，過去 24 小時內變化了 0.93%。目前 QAIT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003267 每 QAIT。

QAIT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- QAIT。過去 24 小時內，QAIT 的交易價格在 NT$ 0.003169（低點）和 NT$ 0.003329（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，QAIT 在過去一小時內波動了 +0.83%，過去7 天內波動了 -9.86%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.79K。

QAIT（QAIT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 5.79KNT$ 5.79K NT$ 5.79K 完全稀釋市值 NT$ 32.67MNT$ 32.67M NT$ 32.67M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 BSC

QAIT 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.79K。QAIT 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 32.67M。