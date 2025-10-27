V2EX（V2EX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00606462 $ 0.00606462 $ 0.00606462 24H最低價 $ 0.00619371 $ 0.00619371 $ 0.00619371 24H最高價 24H最低價 $ 0.00606462$ 0.00606462 $ 0.00606462 24H最高價 $ 0.00619371$ 0.00619371 $ 0.00619371 歷史最高 $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 最低價 $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 漲跌幅（1H） -0.75% 漲跌幅（1D） -0.23% 漲跌幅（7D） -3.82% 漲跌幅（7D） -3.82%

V2EX（V2EX）目前實時價格為 $0.00609021。過去 24 小時內，V2EX 的交易價格在 $ 0.00606462 至 $ 0.00619371 之間波動，市場活躍度顯著。V2EX 的歷史最高價為 $ 0.01572952，歷史最低價為 $ 0.0052682。

從短期表現來看，V2EX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.75%，過去 24 小時內變動為 -0.23%，過去 7 天內累計變動為 -3.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

V2EX（V2EX）市場資訊

市值 $ 6.09M$ 6.09M $ 6.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.09M$ 6.09M $ 6.09M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,298.737875 999,999,298.737875 999,999,298.737875

V2EX 的目前市值為 $ 6.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。V2EX 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999298.737875，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.09M。