USDS 價格 (USDS)

USD

USDS (USDS) 實時價格圖表

$0.99972
$0.99972$0.99972
-0.10%(1D)

今天 USDS (USDS) 的價格

今天 USDS (USDS) 的實時價格爲 0.99972 USD。目前其市值爲 $ 5.21B USD。USDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 33.62M USD
- USDS 當天價格變化爲 -0.12%
- 其循環供應量爲 5.21B USD

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USDS (USDS) 價格表現 USD

今天內，USDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012880452731895
在過去30天內，USDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037103608
在過去60天內，USDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032220975
在過去90天內，USDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0012880452731895-0.12%
30天$ -0.0037103608-0.37%
60天$ +0.0032220975+0.32%
90天$ 0--

USDS (USDS) 價格分析

USDS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.992976
$ 0.992976$ 0.992976

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

+0.03%

-0.12%

-0.01%

USDS (USDS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.21B
$ 5.21B$ 5.21B

$ 33.62M
$ 33.62M$ 33.62M

5.21B
5.21B 5.21B

什麼是USDS (USDS)

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USDS (USDS) 資源

官網

大家還在問：關於 USDS (USDS) 的其他問題

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USDS 兌換爲當地貨幣

1 USDS 兌換 AUD
A$1.5895548
1 USDS 兌換 GBP
0.7897788
1 USDS 兌換 EUR
0.9597312
1 USDS 兌換 USD
$0.99972
1 USDS 兌換 MYR
RM4.49874
1 USDS 兌換 TRY
35.0701776
1 USDS 兌換 JPY
¥157.0860036
1 USDS 兌換 RUB
102.9611628
1 USDS 兌換 INR
85.0861692
1 USDS 兌換 IDR
Rp16,388.8498368
1 USDS 兌換 PHP
59.0434632
1 USDS 兌換 EGP
￡E.50.8957452
1 USDS 兌換 BRL
R$6.1782696
1 USDS 兌換 CAD
C$1.4295996
1 USDS 兌換 BDT
119.4765372
1 USDS 兌換 NGN
1,552.3552188
1 USDS 兌換 UAH
41.9682456
1 USDS 兌換 VES
Bs49.986
1 USDS 兌換 PKR
Rs278.2320732
1 USDS 兌換 KZT
524.503098
1 USDS 兌換 THB
฿34.540326
1 USDS 兌換 TWD
NT$32.6208636
1 USDS 兌換 CHF
Fr0.8897508
1 USDS 兌換 HKD
HK$7.7678244
1 USDS 兌換 MAD
.د.م10.0271916