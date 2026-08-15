Unity USD 今日價格

Unity USD (UUSD) 今日實時價格為 $ 0.998873，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 UUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.998873 每 UUSD。

Unity USD 目前市值在 $ 99,887,986 排名第 #-，流通供應量為 100.00M UUSD。過去 24 小時內，UUSD 的交易價格在 $ 0.996254（低點）和 $ 0.999236（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.26，而歷史最低價為 $ 0.840277。

短期表現方面，UUSD 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -0.04%。過去一天，總交易量達到 $ 1.26M。

Unity USD（UUSD）市場資訊

市值 $ 99.89M$ 99.89M $ 99.89M 成交量（24H） $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 完全稀釋市值 $ 99.89M$ 99.89M $ 99.89M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Unity USD 的目前市值為 $ 99.89M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.26M。UUSD 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 99.89M。