Throbbin 今日價格

Throbbin (THROBBIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.52%。目前 THROBBIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 THROBBIN。

Throbbin 目前市值在 $ 605,477 排名第 #-，流通供應量為 946.32M THROBBIN。過去 24 小時內，THROBBIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00214744，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，THROBBIN 在過去一小時內波動了 +1.73%，過去7 天內波動了 +75.88%。過去一天，總交易量達到 $ 154.37K。

Throbbin（THROBBIN）市場資訊

市值 $ 605.48K$ 605.48K $ 605.48K 成交量（24H） $ 154.37K$ 154.37K $ 154.37K 完全稀釋市值 $ 605.48K$ 605.48K $ 605.48K 流通量 946.32M 946.32M 946.32M 總供應量 946,321,910.5618072 946,321,910.5618072 946,321,910.5618072

Throbbin 的目前市值為 $ 605.48K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 154.37K。THROBBIN 的流通量為 946.32M，總供應量是 946321910.5618072，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 605.48K。