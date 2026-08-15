Thirdfy 今日價格

Thirdfy (TFY) 今日實時價格為 $ 0.0011142，過去 24 小時內變化了 4.80%。目前 TFY 兌 USD 的匯率為 $ 0.0011142 每 TFY。

Thirdfy 目前市值在 $ 114,143 排名第 #-，流通供應量為 102.44M TFY。過去 24 小時內，TFY 的交易價格在 $ 0.00110985（低點）和 $ 0.00117329（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0215127，而歷史最低價為 $ 0.00110985。

短期表現方面，TFY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -16.87%。過去一天，總交易量達到 $ 144.85。

Thirdfy（TFY）市場資訊

市值 $ 114.14K$ 114.14K $ 114.14K 成交量（24H） $ 144.85$ 144.85 $ 144.85 完全稀釋市值 $ 653.37K$ 653.37K $ 653.37K 流通量 102.44M 102.44M 102.44M 總供應量 584,960,000.0 584,960,000.0 584,960,000.0

Thirdfy 的目前市值為 $ 114.14K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 144.85。TFY 的流通量為 102.44M，總供應量是 584960000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 653.37K。