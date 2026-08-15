SubQuery Network 今日價格

SubQuery Network (SQT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.79%。目前 SQT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SQT。

SubQuery Network 目前市值在 $ 102,213 排名第 #-，流通供應量為 3.79B SQT。過去 24 小時內，SQT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.085438，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SQT 在過去一小時內波動了 -1.71%，過去7 天內波動了 -72.32%。過去一天，總交易量達到 --。

SubQuery Network（SQT）市場資訊

市值 $ 102.21K$ 102.21K $ 102.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 275.71K$ 275.71K $ 275.71K 流通量 3.79B 3.79B 3.79B 總供應量 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168

SubQuery Network 的目前市值為 $ 102.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SQT 的流通量為 3.79B，總供應量是 10214324322.33168，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 275.71K。