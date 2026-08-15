STRD 是 Stride 区塊鏈的治理代幣，作為其決策結構中的關鍵組成部分。持有 STRD 的用戶可將其代幣進行質押，並獲得由 STRD 以及流動質押代幣所產生的獎勵。此代幣讓用戶能夠積極參與鏈上治理流程，包括對驗證者選舉及鏈升級等事項進行投票。

隨著 Stride 採用跨鏈安全機制（ICS），其核心功能保持不變。STRD 持有者仍可繼續質押其代幣以獲取獎勵，這些獎勵由 STRD 以及流動質押代幣所產生的獎勵共同構成。這使他們能夠積極參與鏈上決策與投票程序，影響驗證者選舉及升級等重要選擇。

為確保永續性，STRD 作為質押獎勵的發行量已從原始的代幣經濟模型中減半。其中 15% 的質押獎勵將分配給 Cosmos Hub，促進兩個生態系統之間的合作。STRD 代幣依然不可或缺，是 Stride 不斷演進的生態系統中治理影響力與質押機會的核心支柱。

Stride的當前價格是多少？

Stride的交易價格為NT$0.4606877382369917112000，過去24小時內的價格波動幅度為-0.48%。此即時數據反映了全球交易所匯總的實時市場交易資訊。

STRD與全球加密貨幣市場相比如何？

其每日變化幅度為-0.48%，可與更廣泛的市場平均值進行對比。如果STRD表現優於市場，這表明市場對其有強烈買入興趣，或其生態系統本身出現了積極發展。

Stride與Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking類別的代幣相比表現如何？

在Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking類別中，STRD憑藉交易量、市值以及--網絡上的持續活動，展現出強勁的競爭力。

Stride今日的市值是多少？

NT$17610991.50305145240000的市值使STRD位居第3480名，這顯示了其相對成熟度，以及投資者對其的信心程度，與其他代幣相比更具優勢。

過去24小時的價格區間是多少？

今日價格區間從NT$0.4534825209857766936000到NT$0.4794229357871050152000，為追蹤波動性和市場結構的交易者提供了參考依據。

STRD的交易活躍度如何？

Stride過去24小時的交易量達到了NT$--。高交易量通常與更強勁的價格走勢及更好的市場流動性相關。

供應量如何影響STRD的估值？

目前流通中的代幣數量為38216451.594124，供應水平有助於界定稀缺性及長期估值，特別是與採用通膨或通縮模型的其他代幣相比時。