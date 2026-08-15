SpaceCatch 今日價格

SpaceCatch (CATCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 CATCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CATCH。

SpaceCatch 目前市值在 $ 21,094 排名第 #-，流通供應量為 55.12M CATCH。過去 24 小時內，CATCH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.53，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CATCH 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -1.71%。過去一天，總交易量達到 $ 11.24。

SpaceCatch（CATCH）市場資訊

市值 $ 21.09K$ 21.09K $ 21.09K 成交量（24H） $ 11.24$ 11.24 $ 11.24 完全稀釋市值 $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K 流通量 55.12M 55.12M 55.12M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

SpaceCatch 的目前市值為 $ 21.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.24。CATCH 的流通量為 55.12M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.27K。