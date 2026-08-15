Root Edge 今日價格

Root Edge (ROOTAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.73%。目前 ROOTAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROOTAI。

Root Edge 目前市值在 $ 59,630 排名第 #-，流通供應量為 980.00M ROOTAI。過去 24 小時內，ROOTAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROOTAI 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -6.58%。過去一天，總交易量達到 --。

Root Edge（ROOTAI）市場資訊

市值 $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K 流通量 980.00M 980.00M 980.00M 總供應量 979,999,999.15862 979,999,999.15862 979,999,999.15862

Root Edge 的目前市值為 $ 59.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROOTAI 的流通量為 980.00M，總供應量是 979999999.15862，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.63K。