Refund 今日價格

Refund (RFD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.20%。目前 RFD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RFD。

Refund 目前市值在 $ 1,247,632 排名第 #-，流通供應量為 1.00T RFD。過去 24 小時內，RFD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RFD 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -3.60%。過去一天，總交易量達到 --。

Refund（RFD）市場資訊

市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 總供應量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Refund 的目前市值為 $ 1.25M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RFD 的流通量為 1.00T，總供應量是 1000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.25M。