Reddio 今日價格

Reddio (RDO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.34%。目前 RDO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RDO。

Reddio 目前市值在 $ 12,848.56 排名第 #-，流通供應量為 1.90B RDO。過去 24 小時內，RDO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01212625，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RDO 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -29.37%。過去一天，總交易量達到 --。

Reddio（RDO）市場資訊

市值 $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 67.62K$ 67.62K $ 67.62K 流通量 1.90B 1.90B 1.90B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Reddio 的目前市值為 $ 12.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RDO 的流通量為 1.90B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 67.62K。