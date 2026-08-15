QUANTUM CORE 今日價格

QUANTUM CORE ($QBS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 $QBS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $QBS。

QUANTUM CORE 目前市值在 $ 21,319 排名第 #-，流通供應量為 999.83M $QBS。過去 24 小時內，$QBS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00613662，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$QBS 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -1.92%。過去一天，總交易量達到 --。

QUANTUM CORE（$QBS）市場資訊

市值 $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,827,184.184899 999,827,184.184899 999,827,184.184899

QUANTUM CORE 的目前市值為 $ 21.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$QBS 的流通量為 999.83M，總供應量是 999827184.184899，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.32K。