Polyagent（POLYAGENT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00213733 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） +7.39% 漲跌幅（7D） +29.26%

Polyagent（POLYAGENT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，POLYAGENT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。POLYAGENT 的歷史最高價為 $ 0.00213733，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，POLYAGENT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 +7.39%，過去 7 天內累計變動為 +29.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Polyagent（POLYAGENT）市場資訊

市值 $ 55.44K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 55.44K 流通量 999.96M 總供應量 999,962,174.739856

Polyagent 的目前市值為 $ 55.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POLYAGENT 的流通量為 999.96M，總供應量是 999962174.739856，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.44K。