Nebula3 今日價格

Nebula3 (SN3) 今日實時價格為 NT$ 0.0002538，過去 24 小時內變化了 10.91%。目前 SN3 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0002538 每 SN3。

Nebula3 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SN3。過去 24 小時內，SN3 的交易價格在 NT$ 0.0002347（低點）和 NT$ 0.000297（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SN3 在過去一小時內波動了 -1.86%，過去7 天內波動了 -5.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.93K。

Nebula3（SN3）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 57.93KNT$ 57.93K NT$ 57.93K 完全稀釋市值 NT$ 253.80KNT$ 253.80K NT$ 253.80K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Nebula3 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.93K。SN3 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 253.80K。