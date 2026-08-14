Ice Open Network 今日價格

Ice Open Network (ION) 今日實時價格為 NT$ 0.000091，過去 24 小時內變化了 3.19%。目前 ION 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000091 每 ION。

Ice Open Network 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ION。過去 24 小時內，ION 的交易價格在 NT$ 0.000087（低點）和 NT$ 0.0001（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ION 在過去一小時內波動了 -5.21%，過去7 天內波動了 +51.66%。過去一天，總交易量達到 NT$ 9.61K。

Ice Open Network（ION）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 9.61KNT$ 9.61K NT$ 9.61K 完全稀釋市值 NT$ 323.57KNT$ 323.57K NT$ 323.57K 流通量 ---- -- 總供應量 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 所屬公鏈 BSC

Ice Open Network 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 9.61K。ION 的流通量為 --，總供應量是 3555728247，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 323.57K。