PLUS 今日價格

PLUS (PLUS) 今日實時價格為 $ 6.84，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PLUS 兌 USD 的匯率為 $ 6.84 每 PLUS。

PLUS 目前市值在 $ 136,834 排名第 #-，流通供應量為 20.00K PLUS。過去 24 小時內，PLUS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 14.87，而歷史最低價為 $ 0.221767。

短期表現方面，PLUS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.01%。過去一天，總交易量達到 $ 1.46。

PLUS（PLUS）市場資訊

市值 $ 136.83K$ 136.83K $ 136.83K 成交量（24H） $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 完全稀釋市值 $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M 流通量 20.00K 20.00K 20.00K 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

PLUS 的目前市值為 $ 136.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.46。PLUS 的流通量為 20.00K，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.84M。