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Zama Protocol 目前實時價格為 0.04544 TWD。ZAMA 市值為 99,968,000 TWD。追蹤台灣的 ZAMA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Zama Protocol 目前實時價格為 0.04544 TWD。ZAMA 市值為 99,968,000 TWD。追蹤台灣的 ZAMA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Zama Protocol 圖標

Zama Protocol實時價格 (ZAMA)

1 ZAMA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.451808
NT$1.451808NT$1.451808
-4.61%1D
TWD
Zama Protocol (ZAMA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:08:18 (UTC+8)

Zama Protocol 今日價格

Zama Protocol (ZAMA) 今日實時價格為 NT$ 0.04544，過去 24 小時內變化了 4.61%。目前 ZAMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04544 每 ZAMA。

Zama Protocol 目前市值在 NT$ 99.97M 排名第 #314，流通供應量為 2.20B ZAMA。過去 24 小時內，ZAMA 的交易價格在 NT$ 0.04543（低點）和 NT$ 0.04857（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.333569693760000245，而歷史最低價為 NT$ 0.533597764651209558

短期表現方面，ZAMA 在過去一小時內波動了 -0.88%，過去7 天內波動了 -10.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 102.49K

Zama Protocol（ZAMA）市場資訊

No.314

NT$ 99.97M
NT$ 99.97MNT$ 99.97M

NT$ 102.49K
NT$ 102.49KNT$ 102.49K

NT$ 499.84M
NT$ 499.84MNT$ 499.84M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

Zama Protocol 的目前市值為 NT$ 99.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 102.49K。ZAMA 的流通量為 2.20B，總供應量是 11000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 499.84M

Zama Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04543
NT$ 0.04543NT$ 0.04543
24H最低價
NT$ 0.04857
NT$ 0.04857NT$ 0.04857
24H最高價

NT$ 0.04543
NT$ 0.04543NT$ 0.04543

NT$ 0.04857
NT$ 0.04857NT$ 0.04857

NT$ 1.333569693760000245
NT$ 1.333569693760000245NT$ 1.333569693760000245

NT$ 0.533597764651209558
NT$ 0.533597764651209558NT$ 0.533597764651209558

-0.88%

-4.61%

-10.29%

-10.29%

Zama Protocol（ZAMA）價格歷史 TWD

跟蹤 Zama Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0701629-4.61%
30天NT$ +0.01111+32.36%
60天NT$ +0.01417+45.31%
90天NT$ +0.01867+69.74%
Zama Protocol 今日價格變化

今天，ZAMA 記錄了 NT$ -0.0701629 (-4.61%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Zama Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.01111 (+32.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Zama Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZAMA 的變化為 NT$ +0.01417 (+45.31%)，從而更廣泛地了解其表現。

Zama Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.01867 (+69.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Zama Protocol（ZAMA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Zama Protocol 價格歷史頁面

Zama Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Zama Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Zama Protocol 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ZAMA 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

ZAMA_USDT在4小時周期運行於0.0472的中樞上方，現價0.04734已接近軸心點。價格位於S1與R1構成的窄幅區間內，短期結構呈現橫盤整理的特徵。匯率體系顯示多空雙方勢力均衡，價格尚未有效突破關鍵分界線，市場正處於方向選擇前的蓄勢階段。 MA組與EMA組均呈現買入信號，MACD形成金叉，短線買盤動能集中釋放。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI指標尚未出現極端超買或超賣態勢。波動率維持低位，快慢指標同向運行，表明當前動能具備持續性但缺乏爆發力，成交量配合程度將決定後續延展空間。 近端阻力位位於R1價格0.04776，距離現價約0.9%。下方第一支撐為S1價格0.04663，距離現價約1.5%。遠端參考位分別為R2 0.04833與S2 0.04607。若價格突破R1，將測試更高流動性區域；跌破S1則可能回測中樞的有效性，目前交易區間邊界清晰明確。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Zama Protocol 的價格？

以下為繁體中文的翻譯內容：

幾項關鍵因素會影響 ZAMA 協議的價格：

1. 技術採用程度——隨著 Zama 的全同態加密（FHE）解決方案在隱私保護型智慧合約中的應用日益廣泛，對其需求持續攀升。

2. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心，對 ZAMA 的價格走勢有顯著影響。

3. 合作夥伴公告——與區塊鏈專案及企業達成的策略性合作，將有效提升代幣的價值。

4. 開發者活動——積極的開發進度、更新頻率以及生態系統的成長，皆能吸引投資者目光。

5. 監管環境——以隱私為核心的監管政策與合規要求，將影響對 FHE 技術的需求。

6. 競爭態勢——與其他隱私協議相比的效能表現，將左右其在市場中的地位。

7. 代幣實用性——實際應用場景與權益證明機制，將形成買盤壓力。

8. 交易量——流動性水準與交易所上架情況，將影響價格的穩定性與可得性。

為什麼人們想知道 Zama Protocol 今天的價格？

人們希望了解 Zama Protocol（ZAMA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸的操作。
2. 投資組合追蹤——投資人會持續監控其持倉的價值與表現。
3. 市場分析——掌握價格走勢有助於預測未來趨勢。
4. 交易機會——即時價格能協助識別具利潤潛力的進場或離場點。

Zama Protocol 的價格預測

Zama Protocol（ZAMA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZAMA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Zama Protocol (ZAMA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Zama Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Zama Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Zama Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZAMA 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Zama Protocol

準備好開始使用 Zama Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 ZAMA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Zama Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Zama Protocol (ZAMA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Zama Protocol 將立即存入您的錢包。
Zama Protocol (ZAMA) 購買教程

Zama Protocol 能做什麼？

擁有 Zama Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Zama Protocol (ZAMA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Zama Protocol (ZAMA)

Zama Protocol 是一個跨鏈的隱私層，透過全同態加密（FHE）技術，讓任何 L1 或 L2（如 Ethereum、BNB、Base 或 Solana）都能支援具備隱私性的智慧合約。

Zama Protocol資源

要更深入地瞭解 Zama Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Zama Protocol網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

人們還問：關於Zama Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:08:18 (UTC+8)

Zama Protocol（ZAMA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Zama Protocol 的更多資訊

ZAMAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ZAMA。在 MEXC 上探索 ZAMAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Zama Protocol (ZAMA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Zama Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ZAMA/USDT
NT$1.4534055
NT$1.4534055NT$1.4534055
-4.63%
2.16M (USDT)
ZAMA/USDC
NT$1.452447
NT$1.452447NT$1.452447
-4.61%
1.13M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.1556665
NT$2.1556665NT$2.1556665

+255.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17518185
NT$0.17518185NT$0.17518185

-7.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.486918
NT$0.486918NT$0.486918

-21.03%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.64251
NT$9.64251NT$9.64251

+29.75%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.823951
NT$8.823951NT$8.823951

-0.76%

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1556665
NT$2.1556665NT$2.1556665

+255.10%

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NT$9.3808395
NT$9.3808395NT$9.3808395

+153.61%

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NT$0.340091775
NT$0.340091775NT$0.340091775

+63.04%

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VELVET

NT$30.3221475
NT$30.3221475NT$30.3221475

+34.26%

Humanity

Humanity

H

NT$3.818025
NT$3.818025NT$3.818025

+25.10%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ZAMA
TWD
TWD

1 ZAMA = 1.451808 TWD