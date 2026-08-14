Zama Protocol 今日價格

Zama Protocol (ZAMA) 今日實時價格為 NT$ 0.04544，過去 24 小時內變化了 4.61%。目前 ZAMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04544 每 ZAMA。

Zama Protocol 目前市值在 NT$ 99.97M 排名第 #314，流通供應量為 2.20B ZAMA。過去 24 小時內，ZAMA 的交易價格在 NT$ 0.04543（低點）和 NT$ 0.04857（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.333569693760000245，而歷史最低價為 NT$ 0.533597764651209558。

短期表現方面，ZAMA 在過去一小時內波動了 -0.88%，過去7 天內波動了 -10.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 102.49K。

Zama Protocol（ZAMA）市場資訊

排名 No.314 市值 NT$ 99.97MNT$ 99.97M NT$ 99.97M 成交量（24H） NT$ 102.49KNT$ 102.49K NT$ 102.49K 完全稀釋市值 NT$ 499.84MNT$ 499.84M NT$ 499.84M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供應量 ---- -- 總供應量 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 所屬公鏈 ETH

Zama Protocol 的目前市值為 NT$ 99.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 102.49K。ZAMA 的流通量為 2.20B，總供應量是 11000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 499.84M。