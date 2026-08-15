Pixie Dust 今日價格

Pixie Dust (DUST) 今日實時價格為 $ 0.04647071，過去 24 小時內變化了 11.55%。目前 DUST 兌 USD 的匯率為 $ 0.04647071 每 DUST。

Pixie Dust 目前市值在 $ 128,007 排名第 #-，流通供應量為 2.78M DUST。過去 24 小時內，DUST 的交易價格在 $ 0.04240657（低點）和 $ 0.04688512（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.084，而歷史最低價為 $ 0.0282985。

短期表現方面，DUST 在過去一小時內波動了 -0.88%，過去7 天內波動了 +51.56%。過去一天，總交易量達到 $ 7.25K。

Pixie Dust（DUST）市場資訊

市值 $ 128.01K$ 128.01K $ 128.01K 成交量（24H） $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K 完全稀釋市值 $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M 流通量 2.78M 2.78M 2.78M 總供應量 98,529,064.0 98,529,064.0 98,529,064.0

Pixie Dust 的目前市值為 $ 128.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.25K。DUST 的流通量為 2.78M，總供應量是 98529064.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.58M。