Photon（PHOTON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.342076 24H最高價 $ 0.351935 歷史最高 $ 0.679355 最低價 $ 0.03011794 漲跌幅（1H） -0.50% 漲跌幅（1D） +0.31% 漲跌幅（7D） +53.62%

Photon（PHOTON）目前實時價格為 $0.350079。過去 24 小時內，PHOTON 的交易價格在 $ 0.342076 至 $ 0.351935 之間波動，市場活躍度顯著。PHOTON 的歷史最高價為 $ 0.679355，歷史最低價為 $ 0.03011794。

從短期表現來看，PHOTON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.50%，過去 24 小時內變動為 +0.31%，過去 7 天內累計變動為 +53.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Photon（PHOTON）市場資訊

市值 $ 627.21K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.14M 流通量 1.79M 總供應量 8,967,492.0

Photon 的目前市值為 $ 627.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PHOTON 的流通量為 1.79M，總供應量是 8967492.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.14M。