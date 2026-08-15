Pecunity 今日價格

Pecunity (PEC) 今日實時價格為 $ 0.0068956，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PEC 兌 USD 的匯率為 $ 0.0068956 每 PEC。

Pecunity 目前市值在 $ 122,224 排名第 #-，流通供應量為 17.73M PEC。過去 24 小時內，PEC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04713753，而歷史最低價為 $ 0.00267016。

短期表現方面，PEC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.22%。過去一天，總交易量達到 $ 99.34。

Pecunity（PEC）市場資訊

市值 $ 122.22K$ 122.22K $ 122.22K 成交量（24H） $ 99.34$ 99.34 $ 99.34 完全稀釋市值 $ 172.39K$ 172.39K $ 172.39K 流通量 17.73M 17.73M 17.73M 總供應量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Pecunity 的目前市值為 $ 122.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 99.34。PEC 的流通量為 17.73M，總供應量是 25000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 172.39K。