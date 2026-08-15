OOPS 今日價格

OOPS (OOPS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OOPS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OOPS。

OOPS 目前市值在 $ 30,318 排名第 #-，流通供應量為 997.60M OOPS。過去 24 小時內，OOPS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OOPS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

OOPS（OOPS）市場資訊

市值 $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K 流通量 997.60M 997.60M 997.60M 總供應量 997,601,171.594081 997,601,171.594081 997,601,171.594081

OOPS 的目前市值為 $ 30.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OOPS 的流通量為 997.60M，總供應量是 997601171.594081，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.32K。