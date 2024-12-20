Ninja Protocol 圖標

Ninja Protocol 價格 (NINJA)

USD

Ninja Protocol (NINJA) 實時價格圖表

$0.00644978
$0.00644978$0.00644978
-12.40%(1D)

今天 Ninja Protocol (NINJA) 的價格

今天 Ninja Protocol (NINJA) 的實時價格爲 0.00644978 USD。目前其市值爲 $ 128.73K USD。NINJA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ninja Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.91K USD
- Ninja Protocol 當天價格變化爲 -12.44%
- 其循環供應量爲 20.00M USD

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Ninja Protocol (NINJA) 價格表現 USD

今天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000917169972966059
在過去30天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038480238
在過去60天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016008863
在過去90天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00076117838007944

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000917169972966059-12.44%
30天$ -0.0038480238-59.66%
60天$ +0.0016008863+24.82%
90天$ -0.00076117838007944-10.55%

Ninja Protocol (NINJA) 價格分析

Ninja Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00640181
$ 0.00640181$ 0.00640181

$ 0.00744811
$ 0.00744811$ 0.00744811

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

-0.28%

-12.44%

-26.21%

Ninja Protocol (NINJA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 128.73K
$ 128.73K$ 128.73K

$ 2.91K
$ 2.91K$ 2.91K

20.00M
20.00M 20.00M

什麼是Ninja Protocol (NINJA)

Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.

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Ninja Protocol (NINJA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ninja Protocol (NINJA) 的其他問題

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NINJA 兌換爲當地貨幣

1 NINJA 兌換 AUD
A$0.0102551502
1 NINJA 兌換 GBP
0.0050953262
1 NINJA 兌換 EUR
0.0061917888
1 NINJA 兌換 USD
$0.00644978
1 NINJA 兌換 MYR
RM0.02902401
1 NINJA 兌換 TRY
0.226387278
1 NINJA 兌換 JPY
¥1.017452795
1 NINJA 兌換 RUB
0.67077712
1 NINJA 兌換 INR
0.5489407758
1 NINJA 兌換 IDR
Rp105.7340814432
1 NINJA 兌換 PHP
0.3813109936
1 NINJA 兌換 EGP
￡E.0.3284227976
1 NINJA 兌換 BRL
R$0.0396016492
1 NINJA 兌換 CAD
C$0.0092231854
1 NINJA 兌換 BDT
0.7708132078
1 NINJA 兌換 NGN
10.0151538862
1 NINJA 兌換 UAH
0.2707617644
1 NINJA 兌換 VES
Bs0.322489
1 NINJA 兌換 PKR
Rs1.7950382718
1 NINJA 兌換 KZT
3.383877077
1 NINJA 兌換 THB
฿0.2232913836
1 NINJA 兌換 TWD
NT$0.2106498148
1 NINJA 兌換 CHF
Fr0.0057403042
1 NINJA 兌換 HKD
HK$0.0501147906
1 NINJA 兌換 MAD
.د.م0.0646912934