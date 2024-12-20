Ninja Protocol 價格 (NINJA)
今天 Ninja Protocol (NINJA) 的實時價格爲 0.00644978 USD。目前其市值爲 $ 128.73K USD。NINJA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ninja Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.91K USD
- Ninja Protocol 當天價格變化爲 -12.44%
- 其循環供應量爲 20.00M USD
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今天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000917169972966059。
在過去30天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038480238。
在過去60天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016008863。
在過去90天內，Ninja Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00076117838007944。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000917169972966059
|-12.44%
|30天
|$ -0.0038480238
|-59.66%
|60天
|$ +0.0016008863
|+24.82%
|90天
|$ -0.00076117838007944
|-10.55%
Ninja Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.28%
-12.44%
-26.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.
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|1 NINJA 兌換 AUD
A$0.0102551502
|1 NINJA 兌換 GBP
￡0.0050953262
|1 NINJA 兌換 EUR
€0.0061917888
|1 NINJA 兌換 USD
$0.00644978
|1 NINJA 兌換 MYR
RM0.02902401
|1 NINJA 兌換 TRY
₺0.226387278
|1 NINJA 兌換 JPY
¥1.017452795
|1 NINJA 兌換 RUB
₽0.67077712
|1 NINJA 兌換 INR
₹0.5489407758
|1 NINJA 兌換 IDR
Rp105.7340814432
|1 NINJA 兌換 PHP
₱0.3813109936
|1 NINJA 兌換 EGP
￡E.0.3284227976
|1 NINJA 兌換 BRL
R$0.0396016492
|1 NINJA 兌換 CAD
C$0.0092231854
|1 NINJA 兌換 BDT
৳0.7708132078
|1 NINJA 兌換 NGN
₦10.0151538862
|1 NINJA 兌換 UAH
₴0.2707617644
|1 NINJA 兌換 VES
Bs0.322489
|1 NINJA 兌換 PKR
Rs1.7950382718
|1 NINJA 兌換 KZT
₸3.383877077
|1 NINJA 兌換 THB
฿0.2232913836
|1 NINJA 兌換 TWD
NT$0.2106498148
|1 NINJA 兌換 CHF
Fr0.0057403042
|1 NINJA 兌換 HKD
HK$0.0501147906
|1 NINJA 兌換 MAD
.د.م0.0646912934