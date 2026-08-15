Neuron 今日價格

Neuron (NRN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NRN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NRN。

Neuron 目前市值在 $ 208,996 排名第 #-，流通供應量為 449.43M NRN。過去 24 小時內，NRN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.289258，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NRN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -16.56%。過去一天，總交易量達到 $ 17.02。

Neuron（NRN）市場資訊

市值 $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K 成交量（24H） $ 17.02$ 17.02 $ 17.02 完全稀釋市值 $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K 流通量 449.43M 449.43M 449.43M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Neuron 的目前市值為 $ 209.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 17.02。NRN 的流通量為 449.43M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 209.00K。